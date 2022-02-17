Ukrayna'nın doğusunda bombardıman sesleri: Bir anaokulu vuruldu

Ukrayna'nın doğusunda bulunan çatışma hattındaki bir köye yapılan bombardıman sonucunda bir anaokulu vuruldu.

Batı ile Rusya arasında Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin çekilip çekilmediği yönündeki enformasyon savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, hem Ukrayna ordusu hem de ayrılıkçı gruplar karşı tarafı ateşkesi bozarak bombardımana başlamakla suçladı.

Ayrılıkçı gruplar, kendi kontrollerindeki bölgeye hükümet güçleri tarafından son 24 saatte 4 kez ateş açıldığını belirtirken, Kiev yönetimi ayrılıkçıların Luhansk bölgesindeki bir köye yönelik bombardıman düzenlediklerini ve bombardımanda bir kreşin vurulması sonucu 2 sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Stanytsa Lugansk isimli köye ağır silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

AYRILIKÇI GRUPLAR: 9 YERLEŞİM YERİ BOMBALANDI

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrol ettiği iki bölgeden biri olan Luhansk'taki grupların açıklamasında ise Ukrayna ordusunun hemen hemen her gün ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.

Sabah saatlerindeki olayda 120 milimetre ve 82 milimetre kalibreli top mermileri, farklı tiplerde bomba ve silahların kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ayrılıkçıların kontrolündeki Kominternovo, Oktyabr, Novolaspa, Petrovskoe, Veselenkoe, Donetskiy, Zolotoe-5, Nijnee Lozovoe, Sokolniki yerleşim yerlerine saldırıların gerçekleştirilği bildirildi.

Ayrılıkçıların sosyal medya kaynaklarına göre, Ukrayna ordusuna karşı cevap olarak Kiev yönetiminin kontrolündeki pozisyonlara ateş açıldığı belirtilirken, temas hattında sakin durumun bozulduğuna dikkat çekildi.

Ayrılıkçılar, durumun kayıt altına alınması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlem misyonuna çağrıda bulundu.