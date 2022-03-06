Ukrayna'nın işgalinde 11. gün: Bir kentte ateşkes başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 11. güne girildi. Rus güçleri, başkent Kiev'e ilerlemeye çalışıyor. Mariupol kentinde ise insani koridorların açılması için Rusya ile kararlaştırılan geçiçi ateşkes başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 11. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan son gelişmeler....

Mariupol Kent Konseyi, yerel saat 10.00 itibariyle Rusya ile geçiciği ateşkesin başladığını duyurdu. İnsai koridorlar için yapılan ateşkesin yerel saat ile 21.00'e kadar süreceği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros, Ukrayna'daki bazı sağlık tesislerinin saldırıya uğradığını duyurdu. Tedros, saldırıların ardından ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

UKRAYNA: 11 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat - 6 Mart arasındaki savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.​​​​​​​

16 GAZ DAĞITIM İSTASYONU KAPATILDI

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü'nün (GTSOU), açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.

BİDEN VE ZELENSKİ SON DURUMU GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna’daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın görüşmede ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki saldırganlığının Rusya'ya maliyetini artırmak için devam eden eylemlerinin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmede, özellikle, Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki hizmetlerini durdurma kararının memnuniyetle karşıladığı belirtilerek Biden yönetiminin Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığı ve ek finansman sağlamak için Kongre ile yakın şekilde çalıştığı vurgulandı.

Ukrayna'daki bir nükleer santrale yapılan son Rus saldırısıyla ilgili endişelerin de dile getirildiği görüşmede, reaktörleri güvenli durumda tutan Ukraynalı operatörlerin beceri ve cesareti övüldü.

RUS GÜÇLERİ HERSON KENTİNİN DIŞINDAKİ BİR ASKERİ ÜSSÜ ELE GEÇİRDİ

Diğer taraftan, Rus askerleri başkente ilerleyişi sürdürürken, iddiaya göre Rus güçleri Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinin dışında Ukrayna'ya ait bir askeri üssü ele geçirdi.

"RUSYA İNSANİ KORİDORLARIN ÇEVRESİNDEKİ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

Bununla birlikte, Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, sosyal medya hesabından bir takipçisinin Harkov'da insani yardım koridorunun açılıp açılmayacağı ile ilgili sorusuna verdiği cevapta, söz konusu koridorun bugün açılabileceğini söyledi.

Dün, Volnovaha ve Mariupol şehirlerinde insani yardım koridorları oluşturulmuştu. Ancak, Rusya'nın ateşkes ihlali nedeniyle tahiyelerin başarısız olduğu öne sürülmüştü.

3 Mart’ta Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’da zor durumda olan yerler için insani koridor açılması ve bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda mutabakata varılmıştı. ​​​​​​​

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, SpaceX ve Tesla patronu Elon Musk ile konuştu ve ülkenin bu hafta Starlink uydu internet terminallerinden daha fazlasını alacağını duyurdu.

ABD merkezli kredi kartı devleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacaklarını açıkladı.

İngiltere başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak altı maddelik bir plan yayınladı ve diğer liderleri, Rusya'nın demokratik komşusunu devralma girişiminde başarısız olmasını sağlama çabalarında bunu onaylamaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Pekin'in Ukrayna'daki "alevleri körükleyen" her türlü harekete karşı olduğunu söyledi. Wang, acil krizi çözmek için müzakereler çağrısında bulunarak, ABD ve Avrupa'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Rusya'nın güvenliği üzerindeki olumsuz etkisine dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Blinken ise dünyanın Rus saldırganlığına yanıt olarak birlikte hareket ettiğini ve Moskova'nın yüksek bir bedel ödemesi gerektiğini açıkladı.