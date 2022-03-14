Ukrayna'ya giden Çeçen lider Kadirov, güvenlik servisiyle alay etti!

Ukrayna'ı işgal eden Rus ordusunun yanında yer alan ve bölgeye binlerce asker gönderen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna'da olduğunu söyledi. Çeçen askerleriyle toplantı yaptığı anları paylaşan Kadirov, Ukrayna Güvenlik Servisiyle alay ederek Kiev yönetimine de tehditler savurdu.

Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında duran Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile alay ederek Ukrayna topraklarında bulunduğunu belirtti. Kadirov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girmek için beklediklerini duyurdu.

BİNLERCE ÇEÇENİSTAN ASKERİNİ UKRAYNA'YA GÖNDERDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ilk gününden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini ifade eden Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Rus birlikleriyle Ukrayna'ya saldırmak için binlerce Çeçenistan askerini Ukrayna'ya gönderdi.

UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİYLE ALAY ETTİ

Ukrayna istihbaratının geçtiğimiz günlerde Kadirov'un Ukrayna'da olabileceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna topraklarında bulunduğunu duyurdu. Çeçenistan askerleri ile toplantı yaptığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Kadirov açıklamasında, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile de alay etti.

"İSTİHBARAT SERVİSİNİZ NASIL ÇALIŞACAĞINI HİÇ BİLMİYOR"

Kadirov, "Zekanız bozuk. Görüntüde Gostomel'deyiz. Geçen gün siz Kiev Nazilerinden yaklaşık 20 km uzaktaydık ve şu anda daha da yakınlaştık ve tahmin edin ne kadar yakınlaştık? SBU istihbarat servisiniz nasıl çalışacağını hiç bilmiyor. Görünüşe göre yabancı eğitmenler ve askeri danışmanlar size modası geçmiş bir yöntemle öğretmişler" ifadelerini kaydetti. Açıklamasının devamında Kiev yönetimini de tehdit eden Kadirov, "Bir an için rahatlayabilirsiniz, çünkü bizi aramanıza gerek yok. Sizi kendimiz bulacağız. Ama fazla zamanınız yok. Defalarca önerdiğim gibi, vazgeçip yanımızda dursanız iyi olur, yoksa sonunuz gelecek. Teklif hala geçerli. Ama uzun sürmez" dedi.