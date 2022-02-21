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Ukrayna'ya uçuşlar askıya alındı

Ukrayna'ya uçuşlar askıya alındı

Rusya ve Ukrayna'nın savaşın eşiğine gelmesi nedeniyle birçok havayolu şirketi, Ukrayna seferlerini askıya aldığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, ulaşımı da etkilemeye başladı. Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa başta olmak üzere, Scandinavian Airlines (SAS), Austrian Airlines ve Swiss International Air Lines gibi firmalar da 21-28 Şubat tarihleri arasındaki Ukrayna seferlerini askıya aldığını duyurdu. Uçuşların devam edip etmeyeceği ise Şubat sonunda ülkenin genel durumuna göre değerlendirilecek.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, yolcuların mağdur olmaması için iptal edilen uçuşların yerine Ukraine International Airlines’a (UIA) ait uçakların gerekli seferleri düzenleyeceği belirtildi.

İHA

Etiketler ukrayna savaş rusya
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