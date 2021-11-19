Ülke bu skandalı konuşuyor: Ölüm döşeğindeki hastanın kredi kartını çaldı

İngiltere'de hastanede ölüm döşeğinde olan bir hastanın kredi kartını çalan hemşire alışveriş yaparken yakayı ele verdi.

İngiltere'de yaşanan akılalmaz bir hırsızlık ve dolandırıcılık vakası adeta duyanları şaşkına çevirdi. Ölüm döşeğindeki hastasının kredi kartını çalan ve alışveriş yapan hemşirenin yaptıkları infial yarattı.

40 yaşındaki Leanne Wallace adlı Hemşire çalıştığı hastanede bakımından sorumlu olduğu 84 yaşındaki Leslie Rushworth'ün kredi kartını odasında bulunan cüzdanından çaldı ve kartla binlerce poundluk alışveriş yaptı.

Hemşirenin Leslie Rushworth'ü seçme sebebinin adamın zatürre ve anoreksiya gibi ağır hastalıkları olması ve hayatından çoktan umut kesilmiş olmasıydı.

Leanne Wallace, çaldığı kartla 900 poundluk kredi borcunu ödedi, 700 poundluk bir yatak satın aldı, evinin duvar kağıtlarını yeniledi ve birçok alışveriş sitesinden pervasızca harcamalarda bulundu.

Olaydan birkaç gün sonra başka bir hastaneye nakledilen talihsiz adam burada hayatını kaybetti.

Leslie Rushworth'ün oğlu babasının telefonuna bankadan yollanan bir mesajdan şüphelendi. Talihsiz adamın banka hesabıyla ilgili bir dolandırıcılık yapılmış olabileceğini belirten mesajı başta spam mesaj sanan oğlu olayı araştırınca başlarına gelenleri anlamış oldu.

Satın alınan yatağın babasının hemşirelerinden birinin adresine teslim edileceğine dair faturaya ulaşan adam hemen şikayette bulundu.

Leanne Wallace, suçlamaları ilk önce reddetti ve durumunu anlattığı hastasının cömert davranarak yardım teklifinde bulunduğunu ve harcamaları bu şekilde yaptığını iddia etti.

Ancak hemşire bu iddialarını kanıtlayamadı. Davanın hakimi kadına hemşirelik mesleğine leke sürdüğünü söylerken mahkeme Wallace'a 14 ay hapis cezası verdi.

Wallace'ın avukatı müvekkilini boşanma sonrası yaşadığı zorluklar ve üzüntüler yüzünden bu yola başvurdu diyerek savunsa da mahkeme bu bahaneleri dikkate almadı. Hatta hakim Wallace'ın durumunu "Çaresiz durumdaki insanlar kendilerine 700 poundluk yatak almazlar, bu bana daha ziyade açgözlülük gibi görünüyor." diyerek tanımladı.

Ölen adamın oğlu ise babasıyla geçirdikleri son anları lekeleyen bu durum için "Tüm hastane babamın durumunu ve ölmek üzere olduğunu biliyordu. Nasıl bir vicdansızlık ölen bir adama ve ailesine bunları yaşatabilir." diyerek isyan etti.

Leanne Wallace'ın hemşirelik yaptığı hastaneden kovulduğu açıklandı.