Ülke bu skandalla çalkalanıyor! Konserine gelen hayranına tecavüz etmiş

Avustralya, şarkıcı Daniel Hanson'un konser sırasında gözüne kestirdiği kızlara tecavüz ettiği iddiasıyla sarsıldı. 14 kıza tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcının, 14 yaşındaki bir kıza da rögarda cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

İngiltere'de ve Avusturya'da geniş bir hayran kitlesine sahip 34 yaşındaki metalci Daniel Hanson'ın tecavüzleri, büyük şaşkınlık yarattı. Özellikle genç kitleye hitap eden Daniel Hanson'un uzun bir süredir konserine gelen kızlardan bazılarına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

YAŞLARI 14 İLA 22 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Daniel Hanson'un konser verdiği sırada, kendisini dinlemeye gelen kızlar arasından seçtiği 14 ila 22 yaş aralığındaki 14 kıza, sosyal medyadan ulaştığı öğrenildi. Kızların da genç şahsa hayran olması nedeniyle cevap verdikleri, bu yolla Hanson'un ağına düştükleri öğrenildi.

Hanson'un şarkıcılığını kullanarak, kızlardan bazılarının numaralarını da aldığı aktarıldı.

KIZI KANDIRIP, YAĞMUR RÖGARINDA TECAVÜZ ETTİ

Hanson, yine konserine gelen 14 yaşındaki kızı gözüne kestirdikten sonra sosyal medyadan kıza ulaştı. Hayranı olan kıza mesaj atan Hanson, bir süre konuştuğu kıza daha sonra cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Ardından da kızı kendisiyle gelmeye ikna eden Hanson, 14 yaşındaki kıza Newcastle'ın batısındaki Jesmond'da bulunan yağmur rögarında tecavüzde bulundu.

12 YAŞINDAKİ KIZA DEFALARCA TECAVÜZ ETTİ

Hanson'un tecavüzleri bununla da sınırlı kalmadı. Yine 12 yaşındaki kıza sosyal medya üzerinden ulaşan Hanson, kendisini 18 yaşında olarak tanıttıktan sonra kızla konuşmaya başladı. Daha sonra kızı görüşmeye ikna eden Hanson, 12 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etti.

"HAYRANI OLDUĞU İÇİN İNANDIK"

Hanson'un yargılandığı dava da görüldü. Mahkemede ifade veren kızlar, söz konusu şahsın hayranı olduklarını ve bu nedenle kendisine güvendiklerini dile getirdi.

21 YIL HAPİS YATACAK

Hanson'un tecavüzlerinin, bir kızın ihbarı sonucu ortaya çıktığı öğrenilirken, 23 ayrı cinsel taciz suçlaması ile yargılanan Daniel'e 28 yıl hapis cezası verildi.Metal şarkıcı, cezadaki indirimin ardından 21 yıl hapis yatacak.