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Ülkesi savaşın eşiğinde, o tatilde!

Ülkesi savaşın eşiğinde, o tatilde!

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmışken Urkayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cepparova'nın tatilde olduğu ortaya çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, tüm dünyanın bir numaralı gündem konusu oldu. ABD her fırsatta Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını belirtirken Rusya ise bu iddiaları yalanladı. Ancak Putin, bu süreçte Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmayı sürdürdü.

Çok sayıda Ukraynalı zengin, özel uçaklarıyla ülkeden ayrılırken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise ülkesinde kaldığını ve sonuna kadar mücadele edeceğini aktardı. Hatta Zelenskiy ülke dışında bulunan 24 vekilin de bir an önce Ukrayna'ya dönmeleri yönünde çağrı yaptı.

TATİLDEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI
Diplomatik ataklar devam ederken Ukrayna'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cepparova'nın Kudüs'te tatil yaptığı ortaya çıktı. Cepparova, Kudüs'teki fotoğraflarını kilitli olan kişisel Instagram hesabından paylaştı. Bakan yardımcısı, hem Kudüs kent merkezinden hem de Mar Saba'dan fotoğraflar yayınladı. Ukrayna'nın Tatar kökenli siyasetçilerden biri olan Cepparova, daha önce Tatarlara yönelik yayın yapan bir televizyonda gazetecilik yapıyordu.

Etiketler urakyna rusya
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