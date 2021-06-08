Ülkeyi sarsan cinayette korkunç itiraf! Tecavüz edip öldürmüş

İngiltere'de mart ayında evine giderken kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Sarah Everard'ın katili olan polis memuru suçunu itiraf etti.

İngiltere'de Sarah Everard'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru suçunu itiraf etti.

İngiltere'de 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, Sarah Everard'ı kaçırıp tecavüz ettiği itirafında bulundu.

Başkent Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Everard'ı öldürdüğü öne sürülen polis memuru Couzens, Old Bailey Mahkemesinde, adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarını kabul etti.

Couzens, Sarah Everard'ın ölümünün sorumluluğunu da üstlendi.

TEPKİ ÇEKEN CİNAYET VE ANMA TÖRENİNE MÜDAHALE

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aynı gün Everard'ı anma törenine müdahale eden polis, en az 4 kadını gözaltına almıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne işaret ederek, hükümetten daha sert tedbirler almasını istemişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sarah Everard 33 yaşında, pazarlama alanında çalışan bir kadındı. 3 Mart akşamı saat 21.20’de, Güney Londra’da bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra evine yürüyerek dönmeye karar verdi. 4 kilometrelik yolu, geniş ve etrafı açık bir parkın içinden geçip işlek bir cadde üzerinden tamamlaması gerekiyordu. Ancak sevgilisiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından 21.28’de bir evin güvenlik kamerasında son kez belirdi. Evine varıp varamadığını ise polis onaylayamadı.

Londra bir hafta Everard’ın kayboluşunu konuştu. Arkadaşları ve ailesi kampanya başlattı, polis bilgi çağrısı yaptı, Everard’ın son kez görüldüğü caddedeki 750 evde görüşme yapıldı. Birkaç gün içinde 48 yaşındaki bir erkek, kaçırma şüphesiyle gözaltına alındı ve bir süre sonra bu kişinin bir polis olduğu ortaya çıktı. 10 Mart’ta Londra’ya 65 kilometre uzaklıkta bir ormanlık alanda bulunan insan kalıntılarının Sarah’ya ait olduğu, diş kayıtlarının uyumu sayesinde onaylanabildi.

48 yaşındaki zanlı Couzens'in Parlamento ve Başbakanlık ofisini de kapsayan, diplomatik misyonlarda görevli elit bir birimin üyesi olduğu ve Everard'ın ortadan kaybolduğu sırada görev başında olmadığı belirtilmişti.

Everard cinayetinin toplumda getirdiği sesse benzeri görülmemiş ölçüde oldu. Olaydan sonra eski dosyalar açılıyor, binlerce kadın sosyal medyada kendi karşılaştıkları şiddeti anlatıyor. O hafta sonu, Everard’ın öldürüldüğü gece geçtiği parkta koronavirüs yönetmeliklerini delerek bir anma etkinliği düzenlemek isteyen kadınlara polisin müdahalesi unutulmayacak karelerle basına yansıdı, bu kez polis şiddeti tartışmaları alevlendi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’la İngiltere İçişleri Bakanı Piriti Patel’i hemfikir görmek de maalesef bu olayla mümkün oldu. ‘Sokakta yürümek ölüm sebebi olmamalı’ pankartları açıldı. Kadınlar “Yıllarca süren bastırılmışlık, öfke ve travmanın ardından evde durmamızı kimse beklememeliydi” dedi. Olaydan sonra haftalarca her gün binlerce buket çiçek, kart ve pankartlar parkın ortasına yerleştirildi ve anmalar düzenlendi.