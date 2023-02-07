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Uluslararası kuruluşlar, Türkiye için yardım kampanyası başlattı

Uluslararası kuruluşlar, Türkiye için yardım kampanyası başlattı
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Uluslararası sivil toplum kuruluşları Türkiye ve Suriye’de binlerce insanın ölümüne neden olan depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Ünlü televizyon programcısı Ellen De Generes, deprem felaketiyle ilgili ABD merkezli Küresel Güçlendirme Misyonu’nun (GEM) bağış kampanyasını paylaşarak duyurdu. GEM, bağışların yaklaşık 3.5 milyon dolara ulaştığını vurguladı.  

1 ÇALIŞAN İDLİB'DE HAYATINI KAYBETTİ

Fransa merkezli Nobel Barış Ödülü almış bir sivil toplum kuruluşu olan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ise bölgede artan ihtiyaçlara destek vermek için bağış kampanyasını başlattı. MSF, İdlib’de yaşayan bir personelinin depremde hayatını kaybettiğini ifade etti.

111 ülkede 75 yıldır hizmet veren sivil yardım kuruluşu CARE, Türkiye ve Suriye’de yaşanan 'son 100 yılın en şiddetli deprem felaketinde' depremzedelerin dondurucu soğuklarla da savaştığını vurgulayarak kampanyasını duyurdu. Yardım kampanyası başlatan diğer kuruluşlar arasında, OXFAM, UNICEF, Save the Children, British Red Cross ve İslamic Relief yer aldı.  

Etiketler türkiye suriye deprem bağış kampanyası
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