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Uluslararası yatırım bankasından petrol fiyatı tahmini

Uluslararası yatırım bankasından petrol fiyatı tahmini

ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, brent petrolün yaz aylarında 80 dolara çıkmasını bekliyor.

ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Brent petrol fiyatının yaz aylarında 80 dolara ulaşabileceği ifade edildi.

Değerlendirmede OPEC+ ülkelerinin üretiminin talep büyümesinin gerisinde kalacağı tahmin edildi. Küresel petrol talebinin ağustos ayında günlük 99 milyona gelmesinin beklendiği vurgulandı.

Etiketler petrol petrol fiyatları banka
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