Üniformasını almak için mezardan çıkardılar !

Kenya'da iş üniformasıyla gömülen bir adamın mezarı kazıldı, yetkililer üniformayı geri aldı. Ailesi, yaşananları gözyaşı içinde izledi.

Alukoye'nin ailesi mezarın açılmasını gözyaşları içinde izledi. (Fotoğraf: Kenya gazetesi Standard Digital)



Afrika ülkesi Kenya, iş üniforması ile gömülen bir kişinin mezarının yetkililer tarafından izinsiz kazılıp üniformanın geri alınmasını konuşuyor. 31 yaşındaki Martin Shikuku Alukoye’nin ailesi ise bu duruma tepkili.

Olay ülkenin batısındaki Butere kentinde, Kakamega Bölgesi Gençlik Hizmetleri isimli kuruluşun çalışanı Alukoye’nin bir nehirde boğularak ölmesi sonrası yaşandı. Ailesi Alukoye’yi, işe giderken giydiği yeşil üniforma, botlar ve kepin yanı sıra yanında taşıdığı düdük ve emniyet halatı ile birlikte toprağa verdi.

Ancak Gençlik Hizmetleri’nden yetkililer, cenazeden sonra gelip Alukoye’ye bir ay önce işe başladığı sırada verilen üniformayı geri istedi. Aile mezarın açılmasını reddedince, yerel yetkililer izinsiz bir şekilde toprağı kazıp üniformayı geri aldı. Alukoye’nin tabutu, akrabalarının gözü önünde yeniden açıldı…

Alukoye’nin amcası Francis Mutamba, Kenya basınına demecinde, yeğenini bu şekilde bu şekilde gömecekleri konusunda yetkilileri bilgilendirdiklerini söyleyerek sonradan yaşananlara tepki gösterdi. Aile, mezarın kendi onayları veya mahkeme kararı olmaksızın açılmasına öfkeli.

KLANI TABU OLARAK GÖRÜYOR

Kenya basını, Alukoye’nin mensubu olduğu Abang’onya klanının, bir mezarın açılmasını tabu ve lanet olarak gördüğünü yazdı. Olayın ardından cenazeye yeni giysiler giydirildiği, aileyi ‘temizlemek’ için ritüeller yapıldığı ve Alukoye’nin yeniden gömüldüğü belirtiliyor.