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Üniversite kampüsüne giren ''hırsız ayı'' kamerada

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Meksika'da bir üniversite kampüsüne giren ayı öğrencinin çantasını çalarak kayıplara karıştı.

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletindeki Nuevo Leon Özerk Üniversitesi’nde bir ayı kampüse girdi. İletişim Bilimleri Fakültesi yakınlarına kadar gelen ayı, öğrencilerin çantalarını bıraktığı ağacın altına yaklaşarak, çantalardan birini ağzıyla alarak kaçtı. Ayıyı gören öğrenciler panik olurken, ayının çantayı çaldığı anlar anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, ayının çantaların bulunduğu bölgeye yavaşça yaklaştığı ve ağzıyla çantayı aldıktan sonra çalılıklar doğru kaçtığı görüldü. Ayının çaldığı çanta birkaç metre ileride bulunurken, ayının yiyecek aramak için üniversite kampüsüne girdiği düşünülüyor.

Nuevo Leon eyaletinde ayıların yerleşim yerlerine çok sık iniyor. Yetkililer, güvenlik sebebiyle vatandaşları ayılara yaklaşmamaları, fotoğraf çekmemeleri, yiyecek vermemeleri konusunda uyarıyor.

İHA

Etiketler meksika üniversite ayı kampüs
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