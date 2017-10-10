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  3. 10 Ekim 2017 17:43

Üniversite öğrencilerine silahlı saldırı !

Bir üniversitede öğrenciler, silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda çok sayıda öğrenci yaralandı

Üniversite öğrencilerine silahlı saldırı !
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Kenya'daki Mombasa Üniversitesinde silahlı adamlar öğrencilere ateş açtı. Çok sayıda öğrenci yaralandı.

Kenya'daki Mombasa Teknik Üniversitesinde silahlı adamlar öğrencilere ateş açtı. Çok sayıda öğrenci yaralandı.

Reuters haber ajansına ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı, o ve diğer öğrencilerin silahlı kişiler ateş açtığında otobüsten kaçtıklarını polis olay yerine geldiğinde kanlar içinde kalan öğrencilerin binaya taşındığını gördüğünü söyledi.

Polis henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

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