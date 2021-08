Ünlü Afgan yönetmen Türkiye'ye teşekkür etti

Çekya ve Slovakya'da eğitim gören ve 2012 yılında Afganistan'a dönen yönetmen Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaşmıştı. Afganistan'da devlet destekli film şirketi Afgan Film'in başına getirilen ilk kadın olan Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaştı.

Yaşanan korku dolu anları dünyaya tüm çıplaklığıyla aktaran Karimi, dünya kamuoyundan yardım talep ederek 'Bizi öldürmeye geliyorlar!' demişti.

ABD öncülüğünde NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle eş zamanlı olarak Taliban ülkenin kontrolünü ele geçirmiş ve Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmişti.

35 yaşındaki Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Taliban'ın girdiği Kabil sokaklarındaki olağanüstü havayı yansıttı. Videoda Karimi'nin "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" dediği duyuluyor.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.



I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH