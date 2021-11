Ünlü aktör Kal Penn eşcinsel olduğunu açıkladı

'Harold & Kumar' filmi ve 'House' dizisiyle ünlenen ve daha önce eski ABD Başkanı Obama'nın danışmanlığını da yapan aktör Kal Penn, eşcinsel olduğunu duyurdu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını yapan aktör Kal Penn, eşcinsel olduğunu ve nişanlandığını açıkladı.

'Harold & Kumar' film serisiyle üne kavuşan aktör, geçen hafta 'Ciddi Olamazsın' adlı kitabı hakkında konuşmadan önce cinsel tercihini kamuoyuna duyurdu.

People dergisine röportaj veren Penn, 11 yıllık sevgilisi Josh ile nişanlandığını belirtti.

Penn, ayrıca bu açıklamayı yapma konusunda yakınları tarafından çokça desteklendiğini ifade etti.

'KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Penn, "Önce ailem ve yakın arkadaşlarımla bir şeyler paylaştım. Bunun şaka gibi geldiğini biliyorum, ama doğru: Hintli anne babanıza ve Güney Asya topluluğuna bir aktör olarak yaşamayı düşündüğünüzü halihazırda söylediyseniz, sonrasındaki herhangi bir muhabbet gerçekten çok kolay olur" dedi.

Ailesinden onay aldığını kaydeden aktör, "Bu harika bir şey. Herkesin bu konuda farklı tecrübeleri olduğunu biliyorum ve bu sebeple kesinlikle kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Penn, röportajında, ilişkisine dair detayları paylaşmak istese de nişanlısı ve ailesinin 'göz önünde olmak istemediğini ve ilgi odağı olmaktan çekindiğini' kaydetti.

Penn, ayrıca cinselliğini nispeten geç bir yaşta keşfettiğini de sözlerine ekledi.

'BÜYÜK BİR HİNT DÜĞÜNÜ İSTİYORUM'

Düğün planlarından söz eden Penn, büyük bir Hint düğünü istediğini ancak Josh'un 'aile arasında 20 dakika sürecek hızlı bir şeyler' istediğini dile getirdi.

'Harold & Kumar' serisinin yanı sıra Penn, 'House', 'Designated Survivor', 'How I Met Your Mother' ve 'The Big Bang Theory' gibi dizilerde rol almıştı.

Penn, 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetiminde Beyaz Saray Halk Katılımı Bürosu Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Obama'nın ikinci dönem seçilmesinin ardından Penn, Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'ne alınmıştı.

Penn, 2017'nin ağustos ayında diğer komite üyeleriyle birlikte görevinden istifa etmişti.