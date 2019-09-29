Ünlü deprem kahininden yeni İstanbul açıklaması

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets önceki gün Türkçe tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulunarak, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tutarken, Hoogerbeets önceki gün sorulara kayıtsız kalamadı ve Türkçe bir tweet atarak şu ifadeleri kullandı;

"Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz."

YENİ BİR TÜRKÇE TWEET DAHA

Hoogerbeets bugün ise yeni bir tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Deprem uzmanı attığı tweette, "İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa" ifadelerine yer verdi.

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank Hoogerbeets, Hollanda'nın Haarlem kentinde doğup büyüd. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başladı. Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekledi.

Babasının da yardımı ile geliştirdiği bir yazılım sayesinde evrendeki hareketlenmeleri görüp bir tahmin yapabiliyor. Ona göre depremleri tetikleyen şey; gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleri. Çünkü deprem ve Ay arasındaki ilişki yıllardır bir tartışma konusu.

TAHMİNLERİ TUTMAYA BAŞLADI

Bazı bilim insanları, yeryüzünden yayılan ışımaların, Ay'ın dolunay veya yeni ay dönemlerinde artığını belirledi. Kimisi bu ilişkiyi reddederken kimisi destekliyor. Hoogerbeets'in son tahminleri de bu ilişkiyi doğrular nitelikte.

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul depremi yorumu