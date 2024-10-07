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Ünlü DJ başı kesilmiş halde ölü bulundu

Ünlü DJ başı kesilmiş halde ölü bulundu
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ABD'de ünlü DJ Ricky Buchanan, evinde başı kesilmiş halde ölü bulundu. Aile, olayın soygun olabileceğini öne sürdü.

Memphis'in tanınmış DJ'lerinden 59 yaşındaki Ricky Buchanan'ın trajik ölümü, ailesini ve yerel toplumu derinden sarstı. 24 Ocak'ta evinde başı kesilmiş halde bulunan Buchanan'ın ölümü, hâlâ gizemini koruyor.

Ağabeyi John Buchanan, The U.S. Sun'a verdiği demeçte, kardeşinin cesedini bulduğu anı anlattı. Komşunun endişeli aramasıyla eve giden John, Ricky'nin vücudunu tuhaf bir pozisyonda, başının ise yaklaşık 2,5 metre uzakta olduğunu gördüğünü söyledi.

"DJ Slick Rick" olarak tanınan Ricky, annesiyle birlikte yıllarca The Stage Shop adlı canlı müzik barını işletmişti. Oğlunun ölümünden üç ay sonra annesi Nita Makris de üzüntüden hayatını kaybetti.

Olayın en şok edici yönlerinden biri, polis incelemesinden günler sonra ailenin evde kanlı bir testere bıçağı bulması oldu. Buchanan'ın yeğeni Ashley Shea, "Gördüğüm anda ne olduğunu anladım," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Aile, Ricky'nin bir soygun sırasında öldürülmüş olabileceğinden şüpheleniyor. John, evdeki dağınıklığın ve kardeşinin vücudunun durumunun, saldırganların bir şey aradığını gösterdiğini düşünüyor.

Olayla ilgili daha fazla detay ortaya çıktıkça, ailenin endişeleri artıyor. Shea, "Sanki bir tuzağa düşürülmüş gibiydi. Eve girer girmez saldırıya uğramış olabilir," dedi.

Memphis polisi, olayı hâlâ "nedeni belirlenemeyen ölüm" olarak nitelendiriyor. Ancak aile, sevdiklerinin başına gelenleri tam olarak anlamak ve adaletin yerini bulması için mücadele etmeye devam ediyor.

Bu trajik olay, Memphis'in müzik camiasını ve Raleigh mahallesini derinden etkiledi. Ricky Buchanan'ın arkadaşları ve hayranları, onun anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etiketler abd cinayet Ricky Buchanan
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