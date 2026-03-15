Ünlü filozof Habermas hayatını kaybetti

Alman filozof, sosyolog ve siyaset bilimci Jürgen Habermas 96 yaşında hayatını kaybetti.

Alman basını, filozof, sosyolog ve siyaset bilimci Jügen Habermas’ın dün Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Starnberg kasabasında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Demokrasi, kamusal alan ve iletişim üzerine geliştirdiği teorilerle modern felsefe ile sosyolojinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Habermas, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 1929'da doğan Habermas, Marburg Üniversitesi’nde 1961 yılında doçent oldu, 1961-1964 yılları arasında da Heidelberg'de felsefe dersleri verdi. 1964'te Frankfurt Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji kürsüsünün başına geçen Habermas, 1971-1981'de Starnberg'deki bilim-teknik dünyasının yaşam koşullarını araştıran Max Planck Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaptı. Frankfurt Okulu’nun temsilcilerinden olan Habermas, 1983'te Frankfurt Üniversitesine döndü ve profesör olarak emekli olduğu 1994'e kadar burada yeniden felsefe kürsüsünün başına geçti.

DHA

Polisten kaçarken belediye çalışanına çarpan trafik canavarı belediye başkanının oğlu çıktı!
Polisten kaçarken belediye çalışanına çarpan trafik canavarı belediye başkanının oğlu çıktı!
Tatil planı yapanlara kötü haber! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu
Tatil planı yapanlara kötü haber! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu
Kocaelispor-Konyaspor maçında kıyamet koptu, Selçuk İnan tüm kulübeyi soyunma odasına gönderdi
Kocaelispor-Konyaspor maçında kıyamet koptu, Selçuk İnan tüm kulübeyi soyunma odasına gönderdi
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Gazze'yi İsrail'in saldırıları yetmezmiş gibi iimdi de kum fırtınası vurdu!
Gazze'yi İsrail'in saldırıları yetmezmiş gibi iimdi de kum fırtınası vurdu!
Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı
Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı
Fatih Altaylı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölmeden önce hastanedeki son isteğini açıkladı
Fatih Altaylı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölmeden önce hastanedeki son isteğini açıkladı
19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor!
19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor!
Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yenik düştü Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yenik düştü ABD basınının ''İsrail'' iddiası gündeme bomba gibi düştü ABD basınının ''İsrail'' iddiası gündeme bomba gibi düştü İsviçre'den ABD'ye soğuk duş: Keşif uçuşu talebi reddedildi İsviçre'den ABD'ye soğuk duş: Keşif uçuşu talebi reddedildi Fahri müfettiş önce darbetti, sonra arakasından ceza gönderdi! Fahri müfettiş önce darbetti, sonra arakasından ceza gönderdi! İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ''11 Eylül benzeri bir olay planlanıyor'' İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ''11 Eylül benzeri bir olay planlanıyor'' İsrail, Lübnan'da ölüm saçmaya devam ediyor: Can kaybı 800'ü aştı İsrail, Lübnan'da ölüm saçmaya devam ediyor: Can kaybı 800'ü aştı
Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı İstanbul'da dehşet anları: Ellerini ve ayaklarını bantlayıp işkence ettiler! İstanbul'da dehşet anları: Ellerini ve ayaklarını bantlayıp işkence ettiler! 19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! 19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Bakan Göktaş duyurdu: Mart ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı Bakan Göktaş duyurdu: Mart ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı Trump: ''İran anlaşma yapmak istiyor ama...'' Trump: ''İran anlaşma yapmak istiyor ama...'' Okulda Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı Okulda Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi ''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu: Yarım metre kar yağdı! ''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu: Yarım metre kar yağdı! Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor! Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!