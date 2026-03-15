Ünlü filozof Habermas hayatını kaybetti

Alman filozof, sosyolog ve siyaset bilimci Jürgen Habermas 96 yaşında hayatını kaybetti.

Alman basını, filozof, sosyolog ve siyaset bilimci Jügen Habermas’ın dün Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Starnberg kasabasında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Demokrasi, kamusal alan ve iletişim üzerine geliştirdiği teorilerle modern felsefe ile sosyolojinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Habermas, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 1929'da doğan Habermas, Marburg Üniversitesi’nde 1961 yılında doçent oldu, 1961-1964 yılları arasında da Heidelberg'de felsefe dersleri verdi. 1964'te Frankfurt Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji kürsüsünün başına geçen Habermas, 1971-1981'de Starnberg'deki bilim-teknik dünyasının yaşam koşullarını araştıran Max Planck Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaptı. Frankfurt Okulu’nun temsilcilerinden olan Habermas, 1983'te Frankfurt Üniversitesine döndü ve profesör olarak emekli olduğu 1994'e kadar burada yeniden felsefe kürsüsünün başına geçti.

