Ünlü iş insanı cinayetten gözaltında

Malta polisi, ülkenin en önemli iş insanlarından Yorgen Fenech’i gözaltına aldı. Akdeniz açıklarında seyreden yatına düzenlenen operasyon sonrasında yakalanan Fenech, ünlü gazeteci Daphne Caruana Galizia’yı öldürmekle suçlanıyordu.

53 yaşındaki muhalif gazeteci Caruana Galizia, 2017 yılında bir suikasta uğramış ve saldırıda yaşamını yitirmişti. Fenech’in Caruana Galizia cinayetinde parmağı olduğu iddia ediliyordu.

Malta sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonrasında gemi iskeleye çekildi.

Malta hükümeti dün Caruana Galizia cinayetinde aracı konumda olanların affedileceğini duyurmuştu. Malta Başbakanı Joseh Muscat, Daphne Caruana Galizia cinayetine karışanların resmi olarak affedileceğini onaylayan tasarıya dün imza atmıştı.

Yolsuzlukla ilgili yaptığı haberlerle tanınan muhalif gazeteci Caruana Galizia, 16 Ekim 2017’de suikaste uğramıştı.

Enerji işinde ülkenin sayılı isimlerinden biri olan Yorgen Fenech, Tumas Group isimli şirketin CEO’su olarak görev alıyordu ve yolsuzluk belgelerinde adı geçen Dubai şirketi 17 Black’in de sahibi olduğu öne sürülüyordu. Malta sahil güvenlik birimlerinin Fenech’in Gio isimli lüks yatının sabaha karşı 05.00 sularında Portomaso Marina açıklarında operasyon yapıldığı belirtildi.

16 Ekim 2017’de otomobiline yerleştirilen bombanın patlamasıyla olay yerinde yaşamını yitiren Caruana Galizia’ya yönelik suikastın planlayıcı olduğu düşünülen 3 kişilik bir grubun tespit edildiği geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

