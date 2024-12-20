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Ünlü markanın köpek mamasında salmonella şoku: Geri çağırıldı

Ünlü markanın köpek mamasında salmonella şoku: Geri çağırıldı
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 19 eyalette satılan popüler bir köpek mamasını, salmonella riski nedeniyle geri çağırdı.

FDA, 19 eyalette satılan köpek mamalarının, potansiyel salmonella riski nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ürünlerin çevrim içi mağazalarda satıldığı belirtildi. Salmonella bakterisi, hem hayvanlar hem de insanlar için ciddi sağlık riski oluşturabiliyor. FDA, müşterilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını ve iade etmelerini önerdi. Bu geri çağırmanın, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek potansiyel bir tehlikenin önlenmesi amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, salmonellanın her yıl ABD'de yaklaşık 1,35 milyon enfeksiyona, 26 bin 500 hastaneye yatışa ve 420 ölüme neden olduğunu tahmin ediyor.

DHA

Etiketler abd salmonella köpek maması
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