Ünlü milyarder ve kızının cesedine ulaşıldı

İtalya açıklarında batan yatta ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Tekneden çıkarılanlar arasında milyarder Mike Lynch ve kızının da olduğu belirtildi.

İtalya'nın kuzeyinde meydana gelen olayda ölenler arasında, cesedi geminin batmasından birkaç saat sonra bulunan yatın şefi Recaldo Thomas da var.

Bugün yapılan çalışmalarda batıkta iki ceset daha bulundu, cesetlerin geminin sahibi olan 59 yaşındaki teknoloji girişimcisi ve milyarder Mike Lynch ile 18 yaşındaki kızı olduğu belirlendi.

Çalışmalarda kimlikleri henüz doğrulanamayan 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Kurtarma ekipleri, operasyon üçüncü gününe girerken kayıp son kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, pazartesi günü Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı.

Facianın ardından 1'i çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, 7 kişi kaybolmuştu.

Daha sonra kayıp 7 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

İngiliz milyarder Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo enkazda aranıyordu.

HOLLANDALI TEKNENİN KAPTANI ANLATTI

Diğer yandan, batan tekneye yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner de basına açıklama yaptı.

Börner, şunları söyledi:

"Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde de battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonra yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık."

"İNGİLTERE'NİN BILL GATES'İ" OLARAK BİLİNİYORDU

59 yaşındaki Mike Lynch, İngiltere'nin en tanınmış teknoloji girişimcilerinden birİ.

Lynch, 1996 yılında ülkenin en büyük yazılım şirketi olan Autonomy'yi kurdu ve "İngiltere'nin Bill Gates'i" olarak tanındı.

2011 yılında firmasını 11 milyar dolara Hewlett-Packard'a sattı, ancak satın alma işleminin ardından ABD'li teknoloji devi onu dolandırıcılıkla suçladı.

Lynch, HP'nin Autonomy yöneticilerini yasadışı muhasebe uygulamalarıyla suçlamasının ardından, son on yılının çoğunu adını savunmak için mahkemede geçirdi.

Haziran ayında San Francisco'daki bir jüri tarafından, bir yıldan fazla süreyi ev hapsinde geçirdikten sonra beraat etti.