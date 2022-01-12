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Ünlü model, koronavirüse yenik düştü

Ünlü model, koronavirüse yenik düştü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 18 yaşındaki genç model Valentina Boscardin Mendes, koronavirüsten hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 18 yaşındaki Valentina Boscardin Mendes, hastaneye kaldırıldıktan sonra Pazar günü zatürreye yakalandı ve ölümcül bir tromboz veya kan pıhtısı geçirdi.

Kovid-19'a bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybeden genç modelin ölümü, ülkeyi yasa boğdu.

 ''ACIYLA VEDA EDİYORUM''
Aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının trajik ölümünü sosyal medyadan bu sözlerle duyurdu:

“Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşçakal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı sizi kollarını açarak karşılasın. "

Etiketler oyuncu korona
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