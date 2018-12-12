Ünlü oyuncu Recep Aktuğ'a KOAH teşhisi

Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan Kenya'da iktidara gelenin paralara kendi resmini bastırma hırsı, nihayet yaban hayat sevgisine tahvil edildi.

Yeni basılan metal paralarda ülkenin meşhur yaban hayatının kahramanları boy gösterdi.

'Afrika'nın beş büyüğü' diye nitelenen ve hepsi de Kenya'da kol gezen aslan, fil, gergedan, leopar, ve mandanın ilk üçünün yanısıra zürafa, ülkenin eski üç devlet başkanının — Jomo Kenyatta, Daniel arap Moi and Mwai Kibaki- yerini aldı.

Geçmiş devlet başkanlarının kendi yönetimleri sırasında paralara profillerini bastırmaları, Kenyalılar tarafından 'liderliklerini yüceltme, devleti kişiselleştirme çabası' olarak yorumlanıyor ve hoş karşılanmıyordu.

Kenya'nın ilk lideri Jomo Kenyatta'nın oğlu olan Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yeni basılan metal paraların büyük bir değişimi simgelediğini ve ulusun ne kadar uzun yol kat ettiğini gösterdiğini söyledi.

2002'de Moi'nin 24 yıllık iktidarını sona erdirmiş olan Kibaki bile seçim kampanyasında paralara kendi resmini bastırmamayı vaat etmiş, ama seçimi kazanınca sözünden dönmüştü.

Toplumun demokrasi ile insan haklarının güçlendirilmesi talebi ve yoğun tartışmalar eşliğinde 2010 yılında kabul edilen yeni anayasaya,!ulusal parada hiçbir bireyin resminin yer almayacağı' maddesi bile konuldu.

2019 yılına girilmesine 20 gün kala Kenya Merkez Bankası anayasanın bu maddesini madeni paralarda yerine getirdi. Yeni basılacak banknotlarda da uygulaması bekleniyor. Merkez Bankası, yaban hayvanları tercihini 'yeniden doğan, müreffeh Kenya'nın fiziksel ifadesi ve çevreye saygının göstergesi' diye açıkladı.





