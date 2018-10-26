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  3. 26 Ekim 2018 17:13

Ünlü oyuncuyla ilgili şok iddia: ''O bir CIA ajanı''

Venezuela'da Ulusal Anayasa Meclisi başkanı Diosdado Cabello, Peru'ya sığınan göçmenleri ziyareteden oyuncu Angelina Jolie hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Ünlü oyuncuyla ilgili şok iddia: ''O bir CIA ajanı''
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Venezuela’da Ulusal Anayasa Meclisi Başkanı Diosdado Cabello, Peru’ya sığınan Venezuelalı göçmenleri ziyaret eden Oscar ödüllü oyuncu ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie’yi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı olmakla suçladı.

Haftalık televizyon programında Jolie'nin ziyaretini değerlendiren Cabello, “Bunlar emperyalizmin, CIA'in, Pentagon'un ve faaliyet göstermek için emperyalizme ihtiyaç duyan tüm o yapıların birer ajanı” dedi.

Jolie'nin ABD'deki 43 milyon yoksul konusunda endişe duyması gerektiğini söyleyen Cabello, ABD'nin kayıt dışı göçmenler konusundaki ‘sıfır hoşgörü' politikası nedeniyle Meksika sınırında ebeveynleri gözaltına alınan ve ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocuklara atfen ünlü oyuncuya ‘kafeslere kapatılan çocuklara odaklanmasını' tavsiye etti.

Zira Jolie'nin ziyaretinin sınırda yaşanan bu olayları geri plana atma çabası olduğunu savunan Cabello, “Bizim hala kendi kolonileri olduğumuzu sanıyorlar, o yüzden halkı kandırmak için yalancı bir oyuncuyu kameralar karşısına çıkardılar. Sizi manipüle etmelerine izin vermeyin. Neyse ki bizim halkımız durumun farkında” diye konuştu.

Jolie'nin Venezuela'nın haritadaki yerini bile gösteremeyeceğini söyleyen Cabello, “Venezuela'yı seven bir aktris, o kadar çok seviyor ki Venezuela'nın nüfusunu soruyorsunuz ama ülkenin haritada nerede olduğu konusunda en ufak bir fikri bile yok” ifadelerini kullandı.

Sözcü

cia , ajan , angelina jolie
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