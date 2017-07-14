Ünlü plajda korkunç olay: Uçağın jet motoru öldürdü

Havaalanının plaja yakınlığıyla ünlü Karayipler'deki St. Maarten adasında, yolcu uçaklarının kalkışını izlemek isteyen bir turist jet motorlarının etkisiyle savrularak hayatını kaybetti.

Karayipler'deki St.Maarten adasında 57 yaşındaki Yeni Zelandalı kadının, havaalanı ve plajı ayıran çitlere yaklaştığı ve motorların gücüyle savrularak kafasını betona çarptığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay adada bu şekildeki ölümlü ilk kaza olarak da tarihe geçti.

Adada bulunan Prenses Juliana Havalimanı plaja sadece birkaç metre uzakıkta olmasıyla ünlü. Piste iniş yapan uçaklar, sahilde güneşlenen tatilcilerin hemen üzerinden geçiyor.

Her yıl onbinlerce turist, kalkışa geçen uçakların arkasında durarak, jet motorlarının etkisini hissetmek için buraya geliyor.