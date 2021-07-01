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Ünlü rapçi binlerce doları denize ve tuvalete attı

Ünlü rapçi binlerce doları denize ve tuvalete attı

ABD’li ünlü rapçi Kodak Black, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düştü.

Silahlı soygun, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, ruhsatsız silah taşıma başta olmak üzere işlediği birçok suç yüzünden hapis cezası alan asıl adı Bill Kahan Kapri olan rapçi Kodak Black, sosyal medyadan dikkat çekici videolar paylaştı.

 100 dolarlık banknotları avuç avuç denize atan Kodak Black, paraları atarken sinirli bir şekilde küfür ederek “kimseye borçlu değilim” dediği duyuluyor. Sabah saatlerinde bir video daha paylaşan 24 yaşındaki rapçi bu sefer yaklaşık bin doları klozete atarken görülüyor.

Yine sinirli olan rapçi, sifonu çekmesine rağmen paralar gitmediği için bu sefer paraları eliyle klozetin giderine doğru ittiriyor.

Hayranları, Kodak Black’in bir başka rapçiye mesaj gönderdiğini söyleyen yorumlar attı. 24 yaşındaki rapçi videoları bir süre sonra sildi.

Kodak Black'in yüz binlerce doları denize ve tuvalete atması sosyal medyada olay yarattı. Videoyu izleyenler genç rapçinin delirmiş olduğunu düşünürken, bir kısmı da dalga geçerek Kodak Black'ten teknenin konumunu istedi.

Etiketler abd rap rapçi
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