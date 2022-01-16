Ünlü rapçi, silahlı saldırıda öldürüldü

Rapçi Wavy Navy Pooh, ABD'nin Miami kentinde aracıyla seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve “Wavy Navy Pooh” mahlasıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Shandler Beaubien, silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü. Yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien öldü.

Saldırı sırasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı. Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.