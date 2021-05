Ünlü ressamın tablosu 4 milyon dolara satılacak

İngiliz sanatçı LS Lowry'nin ''Going to the Match'' tablosunun Haziran ayında açık artırmada 4 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada LS Lowry'nin tablosu ikonik ve zamansız olarak isimlendirildi. Bir spor etkinliğine katılan seyircilerin bilinen en eski tasviri olmasa da, en eski örneklerden biri ifadesi yer aldı. 2011'de Lowry'nin 1949 "Futbol Maçı" tablosu 5,6 milyon sterline satılırken, 1953'ün "Futbol Sahası" adlı başka bir çalışması, 1999'da İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından 1,9 milyon sterline satın alındı. 1966'da daha önce sadece bir kez sergilenen tablo, 1972'den beri aynı aile koleksiyonunda kaldı ve 29 Haziran'da Londra'da müzayedeye çıkmadan önce New York, Edinburgh ve Dublin'de halka gösterilecek.