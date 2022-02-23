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Ünlü şarkıcının acı ölümü

Ünlü şarkıcının acı ölümü

Efsane şarkıları ile hafızalara kazınan Screaming Trees grubu solisti Mark Lanegan hayatını kaybetti.

Screaming Trees grubu solisti Mark Lanegan, İrlanda'nın Killarney kentindeki evinde vefat etti. 57 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının ölüm haberini ailesi doğruladı. 

Bir süredir koronavirüsle mücadele eden sanatçı aynı zamanda böbrek hastalığıyla da boğuşuyordu. Ünlü şarkıcı karantina sırasında bir sabah tamamen sağır olarak uyandığını ve nefes alamadığını veya ayakta duramadığı ortaya çıktı. Aile üyeleri, Lanegan'ın son zamanlarda nefes almakta güçlük çektiği için hayatının cehenneme döndüğünü söyledi. 

Etiketler şarkı şarkıcı ölüm solist Screaming Trees
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