Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü

Bir süredir akciğer kanseriyle savaşan spiker Les Shapiro , 65 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden por spikeri Les Shapiro, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 65 yaşında yaşamını yitiren spikerin ölümü ailesi tarafından sosyal medyadan doğrulandı.

"Son dört günü onunla şakalaşarak geçirdik"

Les Shapiro'nun ailesi "Son dört günü onunla şakalaşarak, hikayeler anlatarak ve gönderdiğiniz mesajları okuyarak geçirdik. Hayatının sonunda Les'ten daha çok sevildiğini hisseden birini hayal edemeyiz." ifadelerine yer verildi.