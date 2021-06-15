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Ünlü sunucu yumurtalık kanserine yakalandı

Ünlü sunucu yumurtalık kanserine yakalandı

Amerika merkezli CNN televizyonunun baş uluslararası haber programcı ve sunucusu Christiane Amanpour, yumurtalık kanserine yakalandığını duyurdu.

CNN International sunucusu ve gazeteci Christiane Amanpour yumurtalık kanseri teşhisi konduğunu duyurdu.

63 yaşındaki gazeteci, erken teşhisin ardından büyük ama başarılı bir operasyon geçirdiğini, kanserli kitlenin alındığını söyledi. Amanpour, önümüzdeki birkaç ay boyunca kemoterapi görecek.

Dört haftadır ekranlarda görünmeyen deneyimli gazeteci, duyuruyu Londra'daki evinde kurduğu stüdyodan yaptı. Amanpour, onlarca yıl dünyanın çeşitli bölgelerinde haber yaptı, çatışma bölgelerinde bulundu ve birçok krizle ilgili yerinden yayınlar yaptı.

Pazartesi günü paylaştığı videoda ise, "Erken teşhis çağrısı haberlerini paylaştığını" söyledi.

Dünya genelinde milyonlarca kadının yumurtalık kanserine yakalandığını hatırlatan Amanpour, erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi ve kadınları bu konuda bilgi sahibi olmaya, düzenli kontrollerini aksatmamaya ve sağlıklarıyla ilgili endişeleri olduğunda önemsemeleri çağrısı yaptı.

Yumurtalık kanseri, karın bölgesinde şişlik ve ağrı gibi çok basit sağlık sorunlarıyla aynı semptomları gösterdiği için teşhis edilmesi zor kanserlerden biri.

Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre yumurtalık kanseri, dünya genelinde kadınlarda en fazla görülen 7. kanser türü. Yine kadınlarda en fazla ölüme yol açan 8. kanser türü.

Amanpour, tedavi süreciyle ilgili kendisini güvende hissettiğini; sağlık sigortası olduğu için şanslı olduğunu söyledi ve İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) teşekkür etti.

CNN'den yapılan açıklamaya göre de Amanpour kemoterapisi devam ederken Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri uluslararası ilişkiler konularını ele aldığı programını hazırlayıp sunmaya devam edecek.

 

BBC Türkçe

Etiketler cnn ınternatıonal sunucu Christiane Amanpour
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