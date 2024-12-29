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Ünlü tatil merkezinde köpek balığı saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Ünlü tatil merkezinde köpek balığı saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı
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Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında iki turist, köpek balığı saldırısına uğradı. Turistlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Marsa Alam bölgesinde iki turistin köpek balığı saldırısına uğradığı belirtildi. Turistlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin de yaralandığı bildirildi.

Mısır Çevre Bakanlığı köpek balığı saldırısının, ülkenin Marsa Alam kasabası kıyılarında meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

2023 yılında Hurgada'da bir Rus turist, denizde yüzerken köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında iki turist, köpek balığı saldırısına uğradı. Turistlerden biri öldü, diğeri yaralandı. 

DHA

Etiketler Mısır kızıldeniz köpek balığı saldırısı turist
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