Ünlü yıldız 16 yaşındaki kıza şiddet ve tecavüz suçuyla tutuklandı

Eski realite şov yıldızı Connor Smith 16 yaşındaki kıza şiddet ve tecavüz suçuyla tutuklandı.

16 yaşındaki kız, sosyal medyada kedi satan 31 yaşındaki eski televizyon yıldızı Connor Smith'e evinin adresini verdiğini, aynı akşam yatak odasının penceresinin kırılarak açıldığını ve bir kamyona atıldığını ve oral seks yapması için zorlandığını söyledi.

Yolculuk sonunda bir otele götürüldüğünü orada şiddete ve tecavüze uğradığını iddia etti. Kızın ifadesine göre realite yıldızı Connor Smith, tecavüz ve şiddet suçuyla tutuklandı.