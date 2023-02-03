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Üretimi bitti: Son Boeing 747 sahibine teslim edildi

Üretimi bitti: Son Boeing 747 sahibine teslim edildi
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Dünyanın en büyük uçak modelleri arasında yer alan Boeing 747'nin üretimi sonlandırıldı ve son uçak sahibine verildi.

Bir dönemin popüler uçağı olan Boeing 747, aynı zamanda dünyanın en büyük uçakları arasında yer alıyor.

Zamanında oldukça ses getiren Boeing 747, artık yolun sonuna geldi. Şirketin ürettiği son uçak banttan çıkarak sahibine teslim edildi.

Uçağın son müşterisi,  bu yılın başlarında dört adet 747-8 kargo uçağı sipariş eden kargo şirketi Atlas Air oldu.

Müşteriler, tedarikçiler, ünlüler ve mevcut ve eski çalışanlar, Boeing'in uçağı Atlas Air Worldwide'a teslim etmesine tanık olmak için şirketin Everett fabrikasında toplandı.

Toplamda 1.573 adet üretildi.
1969 yılında ilk üretildiğinde dünyanın en büyük ve ilk çift koridorlu ticari uçağı olan Boeing 747, şimdiye kadar 1.573 kez üretilmişti.

Son yirmi yılda Boeing ve Avrupalı ​​rakibi Airbus, yakıt açısından daha verimli ve kârlı uçaklara yöneldi. Bu nedenle Boeing 747 artık popülerliğini yitirdi.

Halihazırda montajı yapılmış iki uçak, şu anda başkanlık jetinin yeni nesline dönüştürülecek. O uçaklar gecikmeler nedeniyle en az dört yıl teslim edilemeyecek .

Bunun dışında 747'nin yolcu uçağı olarak kullandığı günler artık tamamen geride kaldı. Hava yolları, 747 gibi dört tane yakıt yakan motora sahip uçaklardan uzaklaştı ve daha verimli olan çift motorlu uçaklar tercih etmeye başladı.

Boeing Ticari Uçaklar CEO'su Stan Deal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu anıtsal gün, 'dünyayı küçülten' uçağı hayata geçiren ve ilk geniş gövde olarak seyahat ve hava kargoda devrim yaratan Boeing çalışanlarının nesillerinin bir vasiyetidir. Bu son 747-8 Freighter'ı, 747'nin en büyük operatörü olan, ‘Kraliçe’nin hava kargo alanında yeniliklere ilham vermeye ve onları güçlendirmeye devam edeceği Atlas Air'e teslim etmek gurur verici.

Etiketler uçak üretim Boeing 747
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