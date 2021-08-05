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Uydu görüntüleri ortaya çıkarttı! Belarus'ta toplama kampı şoku

Uydu görüntüleri ortaya çıkarttı! Belarus'ta toplama kampı şoku

Belarus'ta yerleşim yerlerinden uzak bir konumda inşa edilen tesis tartışmalara neden oldu. Hükümetin muhalifler için toplama kamp inşa ettiği iddia edilirken tartışılan yapı uydular tarafından da görüntülendi.

Üç kat elektrikli çit, yeni güvenlik kameraları, nöbet kulübelerini andıran yapılar ve 'Giriş yasaktır' yazan bir tabela...

Bunlar CNN International tarafından Belarus'ta yapılan araştırma kapsamında çekilen görüntülerde yer aldı.

Belaruslu muhalifler, rejimin onları gözaltı kamplarına koyacağından endişe duyuyor. Söz konusu çekimin yapıldığı tesisin ise bu amaç için inşa edildiğine inanılıyor.

Belarus’un başkenti Minsk'e yakın Novokolosovo'da bulunan kamp ormanlık bir arazinin ortasında, yerleşim yerlerinden bir hayli uzak bir konumda yer alıyor.

Uydu fotoğraflarına da yansıyan kampın yaklaşık 200 dönümlük bir büyüklüğe sahip olduğu belirtiliyor.

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın kıdemli danışmanı Franak Viacork görüntüler hakkında şu yorumda bulundu;

'Başkan Alexander Lukashenko'nun normal bir esir kampı gibi bir şey inşa etmeye çalışması şaşırtıcı değil, çünkü yeni bir protesto dalgası gelecek. Zaten onun açıklamalarıyla tetiklenebilir, ekonomik durumdan tetiklenebilir. Ama gelecek. Bunu anlıyor ve 2020'ye geçen yıldan daha fazla hazırlanmak istiyor.'

Muhalefet bu adımı 2022'de yapılması planlanan anayasa referandumu öncesi hükümetin aldığı bir karar olarak nitelendiriyor.

Belarus’da geçen yılın Ağustos ayında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko, Blarus Devlet Başkanı seçilmişti.

Seçimlerin ardından Belarus halkı ise Lukaşenko’nun seçilmesine karşı çıkarak protestolar düzenlemişti.

Ancak güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ülkede gerginliğin daha da artmasına neden olmuştu.

Belarus’un başkenti Minsk’te 29 Ağustos’da gerçekleşen hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 250 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Etiketler belarus ormanlık arazi toplama kampı
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