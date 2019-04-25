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  3. 25 Nisan 2019 13:28

Uyuşturucu baskınında polisi şaşırtan papağan

Brezilya'nın Pinau eyaletinde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis baskını sırasında bağırarak uyuşturucu satıcılarını uyaran papağan karakola götürüldü.

Uyuşturucu baskınında polisi şaşırtan papağan
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The Guardian'ın Brezilya basınından aktardığına göre polislerin binaya yaklaştığını gören papağan, "Anne, polis!" diye bağırmaya başladı.  

Bir polis memuru, "Bunun için eğitim verilmiş olmalı. Polis yaklaştıktan sonra bağırmayı bıraktı" dedi. 

'TUTUKLANDIKTAN SONRA GAGASINI AÇMADI'

Brezilyalı bir gazeteci papağanı 'çok uysal' olarak nitelendirdi ve "Tutuklandıktan sonra gagasını açmadı" dedi.

Globo'nun aktardığına göre papağan polis tarafından bölgedeki bir hayvanat bahçesine verildi. Burada üç ay boyunca uçmayı öğrenecek olan papağan, daha sonra doğaya salınacak.
 
 
 

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