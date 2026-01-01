  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Uyuşturucu taşıyan 2 tekne böyle havaya uçuruldu!

Uyuşturucu taşıyan 2 tekne böyle havaya uçuruldu! Film gibi operasyon

Güncelleme:

ABD Güney Komutanlığı, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 tekneye düzenlenen saldırıda 5 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla "terör örgütü olarak belirlenmiş" organizasyonlara ait 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Teknelerin vurulduğu bölgeye ilişkin bir bilginin verilmediği açıklamada, istihbarat unsurlarının teknelerin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini doğruladığı bildirildi. Saldırı sonucunda ilk gemide 3, ikinci gemide 2 kişi olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı!
50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı!
Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana...
Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana...
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada
Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti
Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti
Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanının savunması ortaya çıktı
Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanının savunması ortaya çıktı
BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti
BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti
Etiketler abd uyuşturucu tekne
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı! 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı! Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı! Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana... Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana... Almanya’da yılbaşı gecesi kabusu: Havai fişekler can aldı; 2 ölü var Almanya’da yılbaşı gecesi kabusu: Havai fişekler can aldı; 2 ölü var Dünyanın en ünlü kayak merkezinde büyük patlama: Çok sayıda can kaybı var! Dünyanın en ünlü kayak merkezinde büyük patlama: Çok sayıda can kaybı var! Türkiye'yi beyaza bürüyen kar yağışı sürerken hafta sonunun hava durumu çok şaşırtacak Türkiye'yi beyaza bürüyen kar yağışı sürerken hafta sonunun hava durumu çok şaşırtacak 2026 yılının resmi tatilleri belli oldu: İşte yeni yılın tatil günleri... 2026 yılının resmi tatilleri belli oldu: İşte yeni yılın tatil günleri... İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada
Bir ülke daha yeni yıl itibarıyla euroya geçti Bir ülke daha yeni yıl itibarıyla euroya geçti TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un Aralık enflasyonu belli oldu TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un Aralık enflasyonu belli oldu Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller Artvin'deki çığ felaketinden bir acı haber daha Artvin'deki çığ felaketinden bir acı haber daha Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Binlerce cep telefonunun sinyali kesildi! Yurt dışı telefonlar şimdi ne olacak? Binlerce cep telefonunun sinyali kesildi! Yurt dışı telefonlar şimdi ne olacak? BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı İstanbul'da yeni yılın ilk ışıklarıyla büyük Gazze yürüyüşü... İstanbul'da yeni yılın ilk ışıklarıyla büyük Gazze yürüyüşü...