Uyuşturucu taşıyan tekneye nefes kesen operasyon

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen tekneyi vurdu. Saldırıda 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlar adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın, teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Saldırıda 2 narko-terörist öldürülürken, 1 narko-terörist saldırıdan sağ kurtulmuştur. SOUTHCOM, hayatta kalan narko-teröristin bulunması için ABD Sahil Güvenlik Kuvvetlerini (USCG) bilgilendirmiştir" denildi.

İHA