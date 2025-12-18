  1. Anasayfa
  Uyuşturucu yüklü bir tekne daha 12'den vuruldu! Operasyon anı kamerada...

Uyuşturucu yüklü bir tekne daha 12'den vuruldu! Operasyon anı kamerada...

Güncelleme:

ABD ordusu, uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurduğunu açıkladı. Operasyonda 4 şüphelinin de öldürüldüğü belirtildi.

ABD’den Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla "Terör Örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediğini duyurdu.

Teknenin uyuşturucu kartelleri ile ilişkili olduğu vurgulanan açıklamada, "Doğrulanan istihbari bilgilere göre, söz konusu tekne Doğu Pasifik’teki bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhı üzerinde seyir halindeydi ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri yürütüyordu" denildi. Operasyon sonucunda 4 erkek narko-teröristin öldürüldüğü aktarılırken, ABD askeri personelinde herhangi bir kayıp veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

İHA

