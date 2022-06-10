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Uzmanlardan korkutan tahmin: Bu yıl 250 bin kişi sıcaktan ölebilir

Uzmanlardan korkutan tahmin: Bu yıl 250 bin kişi sıcaktan ölebilir

Bilim insanlarının araştırmalarına göre, bu yıl yaşlı ve astım hastası olmak üzere çok sayıda vatandaş yüksek sıcaklar nedeniyle ölümle karşı karşıya.

Bilim insanlarının araştırmalarına göre, sıcaklık birkaç yıl sonra etkisini daha net hissettirecek. Hava, ‘daha sancılı ve ölümcül’ olacak. Uluslararası kurumların verilerine göre sıcak, bu yıldan itibaren her yıl yüzde 5 artacak. Bu yıl ise 250 bin kişi sıcak riski tehdidi altında olabilir. Bu sene de bir sıcak hava dalgası dünyada bazı bölgelerde etkili olacağının tahmin ediliyor.

Peki ne yapılması gerekiyor?

Saat 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerekiyor. Beyaz ve bol giysiler, güneş gözlüksüz ve şapkasız dışarı çıkılmamalı ve gölgede olmakta fayda var.

Etiketler sıcaklık tehdit
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