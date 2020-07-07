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  3. 07 Temmuz 2020 10:47

Vahşet! Genç kadın taşlanarak öldürüldü

Pakistan'da 24 yaşındaki bir kadın kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü. Kadının katil zanlıları tutuklandı.

Vahşet! Genç kadın taşlanarak öldürüldü
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Pakistan'ın Wadda Chachar köyünden, 24 yaşındaki genç kadın Jamshoro'da taşlanarak öldürüldü. Waziran'ın babası, kızının ölümünden kocasının ve erkek kardeşinin sorumlu olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, iki adam da tutuklandı.

Waziran'ın kocası Baksh, genç kadının ölümüne evliliği onaylamayan ailesinin karar verdiğini ileri sürdü.

Pakistanlı genç kadın taşlanarak öldürüldükten sonra, cansız bedeni polisler tarafından 27 Haziran günü otoban kenarında bulundu. Yerel polis, yaptığı inceleme sonucu cansız bedenin Wadda Chachar köyünden Waziran'a ait olduğunu belirledi.

TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Polisin töre cinayeti olarak kayıtlara geçirdiği olayda Waziran'ın, taşlanarak ve defalarca tahta sopalarla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KOCASI VE KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ
Pakistan polisine göre Waziran'ın babası Gurl Muhammed, başta kızının ölümünün kaza olduğunu söylerken, daha sonra Waziran'ın kocası Allah Baksh ve kardeşi Kareem tarafından öldürüldüğünü doğruladı.

Kızının mezarı başında gözyaşı döken baba adalet istedi. Waziran'ı öldüren her iki erkek tutuklandı; ancak polis soruşturması devam ediyor.

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