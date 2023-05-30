Vahşet! Genç kızı defalarca bıçaklayıp, kafasını taşla ezdi

Tüyleri diken diken eden korkunç olay Hindistan'da yaşandı. 16 yaşındaki bir genç kız sokak ortasında defalarca bıçaklanıp, kafasını taşla ezilerek öldürüldü.

Hindistan'da 16 yaşındaki genç kız, sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerde katilin kafasını büyük bir taşla ezdiği görüldü. Sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılan ve Hindistan'da infial yaratan kamera görüntülerinde, birçok görgü tanığının saldırıyı izlediği veya olay yerinden uzaklaştığı anlaşılıyor. Polis, çiftin olaydan birkaç saat önce tartıştığını açıkladı.

Hindistan merkezli ANI haber ajansına konuşan polis yetkilisi Ravi Kumar Singh'e göre genç kadın, saldırıya uğradığında bir arkadaşının oğlunun doğum günü partisine katılacaktı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Singh, şüphelinin Uttar Pradesh'in Bulandshahr ilçesi yakınlarında gözaltına alındığını söyledi.

Olayın ardından birçok kişi sosyal medyada "Delhi cinayeti" ve "Delhi suçu" gibi etiketler kullanarak öfkelerini ifade etti.

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cinayeti "çok üzücü ve talihsiz" olarak nitelendirdi ve "Suçlular korkusuz hale geldi, polis korkusu yok" dedi.

ANI'a konuşan Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal ise "Olay güvenlik kameralarına kaydedildi. Birkaç kişinin olayı gördüğünü ama aldırış etmediğini görüyoruz. Delhi, kadınlar ve kız çocukları için son derece güvensiz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Ulusal Kadın Komisyonu Başkanı Rekha Sharma, olayın Delhi halkının "duyarsızlığını" gösterdiğini söyledi.

"KİMSE KIZA YARDIM ETMEK İÇİN BİR ŞEY YAPMADI"

Sharma, "Olay yerinde çok sayıda kişi vardı ancak kimse kıza yardım etmek için bir şey yapmadı. Soruşturma hakkındaki karar mümkün olduğunca erken verilmeli" dedi.