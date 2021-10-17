Vali haritada kendi ülkesini bulamadı
Fransız gazeteciler, Taliban'ın Vali olarak atadığı ismin makamında bulunan Dünya küresinden Afganistan'ın yerini göstermesini istedi, küreyi çeviren Vali Afganistan'ın yerini bulamadı.
Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoda Taliban üyesine küre düny haritasından Afganistan'ın yerini göstermesi isteniyor. Vali haritadan ülkesini bulamazken bunun çok zor olduğunu söylüyor.
Fransız gazetecinin küre üzerinde Afganistan'ı göstermesi ve kendisine yardımcı olması üzerine elini o noktaya götüren Taliban üyesi "Evet anladım, yeşil olan yer mi?" diye cevap veriyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol