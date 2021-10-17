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Vali haritada kendi ülkesini bulamadı

Vali haritada kendi ülkesini bulamadı

Fransız gazeteciler, Taliban'ın Vali olarak atadığı ismin makamında bulunan Dünya küresinden Afganistan'ın yerini göstermesini istedi, küreyi çeviren Vali Afganistan'ın yerini bulamadı.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoda Taliban üyesine küre düny haritasından Afganistan'ın yerini göstermesi isteniyor. Vali haritadan ülkesini bulamazken bunun çok zor olduğunu söylüyor.

Fransız gazetecinin küre üzerinde Afganistan'ı göstermesi ve kendisine yardımcı olması üzerine elini o noktaya götüren Taliban üyesi "Evet anladım, yeşil olan yer mi?" diye cevap veriyor.

 

 

Etiketler taliban vali afganistan
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