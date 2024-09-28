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Van Gogh tablosuna çorba atan aktivistlerin cezası belli oldu

Van Gogh tablosuna çorba atan aktivistlerin cezası belli oldu
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Londra'daki National Gallery'de sergilenen ''Ayçiçekleri'' tablosuna çorba fırlatan iki iklim aktivistinin cezası belli oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de Vincent van Gogh'un “Ayçiçekleri” tablosuna çorba fırlatan iki iklim aktivisti cezai hasar nedeniyle hapse atıldı.

23 yaşındaki Phoebe Plummer ve 22 yaşındaki Anna Holland, domates çorbası kutularını sanat eserinin üzerine fırlatarak çerçevenin zarar görmesine neden olmuştu. Ancak tablo zarar görmemiş ve daha sonra tekrar sergiye konulmuştu.

Just Stop Oil" yazılı tişörtler giyen protestocular, Van Gogh'un 1888 tarihli "Ayçiçekleri" adlı tablosuna domates çorbası attıktan sonra yapıştırıcıyla ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırmıştı.

İkili suçsuz olduklarını savundu ancak Londra Southwark Crown Mahkemesi'nde görülen davanın ardından suçlu bulundu.

Plummer cezai hasar suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Holland ise 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MÜZE AÇIKLAMA YAPTI

National Gallery, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Göstericiler iki esere çorba benzeri bir madde attı… Polis çağrıldı ve üç kişi tutuklandı. Eserler sergiden kaldırıldı ve bir konservatör tarafından incelendi. Tablolarda herhangi bir hasar tespit edilmedi. Sergiyi en kısa sürede yeniden açmayı planlıyoruz.”

Etiketler İngiltere Londra van gogh ayçiçekleri
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