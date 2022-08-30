Vegan olarak beslediği bebeği 1,5 yaşında öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anne bebeğini de kendisiyle aynı şekilde vegan olarak besledi. 1,5 yaşındaki bebeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Son günlerin popülerleşen beslenme tarzı veganlık ABD'de tekrar tartışma konusu oldu. Tartışmanın baş rollerinde bu sefer anne ve bebeği yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde vegan bir kadın, küçük yaştaki oğlunun yetersiz beslenmeden kaynaklı ölümü nedeniyle cinayetten hüküm giydi. Kadın, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

38 yaşındaki Sheila O’Leary, yetkililer tarafından paylaşılan detaylara göre kendi ailesi gibi katı bir vegan beslenme tarzı uyguluyor çocuğunu da bu tarzda besliyordu. O’Leary, Haziran ayında altı suçtan hüküm giydi. Bunlar; birinci derecede cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış adam öldürme, çocuk istismarı ve iki çocuk ihmali suçuydu.

1,5 yaşında ama 7 aylık görünüyordu

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre O’Leary ailesi, sadece çiğ meyve ve sebze yiyordu. Fakat çiftin yürümeye başlayan çocuğu anne sütüyle besleniyordu. Polis raporuna göre çocuk, hayatını kaybettiğinde 18 aylık ve 8 kilo ağırlığındaydı. Fakat rapora göre bebek, bu yaşına rağmen ancak 7 aylık bir bebek büyüklüğündeydi. Soruşturma heyeti, vegan çiftin 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğunun daha olduğunu ve bu çocukların da yetersiz beslendiğini belirledi

Sonuç olarak anne, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Baba Ryan Patrick O’Leary’nin ise daha önce hapse atıldığı ve halen burada tutulduğu, aynı suçlamalardan yargılanmasının beklendiği belirtildi.