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Veliaht prensin vizyonu bugüne kadar tam 21 bin kişiyi öldürdü

Veliaht prensin vizyonu bugüne kadar tam 21 bin kişiyi öldürdü
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Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın himayesinde yapımı süren The Line projesinde 21 bin kişinin öldüğü ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun parçası olan milyar dolarlık ultra fütüristik Neom şehri projesinde ITV belgesel ekibinin ulaştığı yeni istatistiklere göre, projenin başlatmasından bu yana sadece sekiz yılda 21 binden fazla işçi öldü.

Bu istatistik, ülkedeki tehlikeli çalışma koşullarını ve işçi haklarının ihlalini gözler önüne seriyor. Birçok işçi, kendilerini “tuzağa düşmüş köleler” gibi hissettiklerini belirtirken, aileleri de bu duruma karşı büyük bir acı içinde olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın himayesinde yapımı süren The Line projesinde 21 bin kişinin öldüğü ortaya çıktı.

"Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia" (Krallık Çıplak: Saudi Arabistan'ın içinden) adlı belgeselde, işçilerin ağır çalışma şartları altında nasıl sömürüldükleri detaylandırılıyor. Bir işçi, The Line adlı gökdelen projesi için günde 16 saat çalıştığını belirtirken, haftada 84 saatten fazla mesai yaptığını söylüyor.

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çılgın projesi The Line

Suudi Arabistan'da onlarca Batılı şirketin desteğiyle inşa edilen ekolojik şehir projesi Neom için çöldeki çalışmalar devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın himayesinde yapımı süren The Line projesinde 21 bin kişinin öldüğü ortaya çıktı.

500 milyar dolar değerindeki Neom projesi, 2030 Suudi Vizyonu adı verilen stratejinin bir parçası. Burada amaçlanan şey, Suudi ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltmak.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın himayesinde yapımı süren The Line projesinde 21 bin kişinin öldüğü ortaya çıktı.

Projenin merkezindeki The Line ise, otomobillerin giremediği, 200 metre genişliğinde ve 170 kilometre uzunluğunda bir yerleşim hattı olarak tasarlandı. Henüz 2,4 kilometrelik kısmı tamamlanabilmiş olsa da, 2030'a kadar inşasının bitirilmesi planlanıyor.

 

Etiketler çöl veliaht prens çılgın proje the line suudi arabistan
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