Venezuela halkı marketlere hücum etti

ABD'nin Venazeulaya yönelik saldırısı başkent Caracas'ta paniğe neden oldu. Halk, stok yapmak için marketlere akın etti.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı başkent Caracas'ta paniğe yol açtı. Saldırının ardından temel ihtiyaçlarını temin edememe korkusu yaşayan Venezulalılar, stok yapmak için az sayıda açık olan marketlere ve mağazalara akın etti. Uzun kuyrukların görüldüğü caddelerde bazı dükkanlar yağmalamaların önüne geçmek için müşterileri az sayıda gruplar halinde içeri aldı.

Bazı bölgelerde insanlar gece geç saatlere kadar kuyrukta beklerken görüldü. Yerel yetkililer, bölge halkını paniğe kapılmamaları ve gereksiz stok yapmamaları konusunda uyardı.

 

İHA

