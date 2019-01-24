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  3. 24 Ocak 2019 23:39

Venezuela'dan yeni adım: Hepsini çekiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacağını ve personellerini geri çağırdığını açıkladı.

Venezuela'dan yeni adım: Hepsini çekiyor
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacağını, bütün diplomatik personelini de geri çağırdığını açıkladı.

Maduro, 2019 Adli yılı açılışında yaptığı konuşmada, Venezuela'nın ABD'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını duyurdu.

ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini bildiren Maduro, "ABD'deki  büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik  personeli de geri çağırıyoruz. Cumartesi günü gelecekler." dedi.

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği  mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido,  muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD  olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama,  Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in  balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve  bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını  açıklamıştı.

AA

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