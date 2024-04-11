Vietnamlı milyardere idam cezası verildi

Vietnam'da 67 yaşındaki Vietnamlı bir emlak müteahhidi, 11 yıl boyunca ülkenin en büyük bankalarından birini yağmaladığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

Truong My Lan, Saigon Ticaret Bankası'ndan 44 milyar dolar (35 milyar euro) kredi almaktan suçlu bulundu. Savcılar, 27 milyar doların asla geri ödenmediğini söyledi.

Yetkililer 2 bin 700 kişinin ifade vermeye çağrıldığını, 10 devlet savcısının ve yaklaşık 200 avukatın davaya müdahil olduğunu belirtti.

Kanıtlar toplam altı ton ağırlığında 104 kutunun içinde sunuldu. Suçlamaları reddeden Truong My Lan ile birlikte 85 sanık yargılandı.

Truong My Lan, eski adı Saigon olan Ho Chi Minh City'de yaşayan Çin-Vietnamlı bir aileden geliyor. Güney Vietnam'ın anti-komünist başkenti olduğu günlerden bu yana Vietnam ekonomisinin ticari lokomotifi olan bu şehirde büyük bir etnik Çinli topluluk yaşıyor.

Annesiyle birlikte kozmetik ürünleri satan bir pazar tezgahı satıcısı olarak işe başlayan milyarder, Komünist Parti 1986'da Doi Moi olarak bilinen ekonomik reform dönemini başlattıktan sonra arazi ve mülk satın almaya başladı. 1990'lara gelindiğinde geniş bir otel ve restoran portföyüne sahip oldu.

Vietnam ülke dışında en çok Çin'e alternatif bir tedarik zinciri olarak hızla büyüyen imalat sektörüyle tanınsa da, zengin Vietnamlıların çoğu paralarını emlak geliştirerek kazandı.

Tüm arazilerin resmi olarak devlete ait olduğu ve bu arazilere erişimin genellikle devlet yetkilileriyle kişisel ilişkilere dayandığı öne sürülürken, ekonomi büyüdükçe yolsuzluğun da arttığı ve endemik hale geldiği belirtildi.

2011 yılına gelindiğinde Truong My Lan, Ho Chi Minh City'de tanınmış bir iş insanı haline geldi.

Vietnam yasaları herhangi bir şahsın herhangi bir bankanın hisselerinin yüzde 5'inden fazlasına sahip olmasını yasaklıyor. Ancak savcılar, Truong My Lan'ın yüzlerce paravan şirket ve vekilliğini yapan kişiler aracılığıyla Saigon Ticaret Bankası hisselerinin yüzde 90'ından fazlasına sahip olduğunu öne sürdü.

My Lan, kendi adamlarını yönetici olarak atamak için kullanmakla ve ardından onlara, kontrol ettiği paravan şirketler ağına verilecek yüzlerce krediyi onaylamaları talimatını vermekle suçlandı.