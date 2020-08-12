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  3. 12 Ağustos 2020 17:41

Vinç devrilmesi sonucunda 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kamboçya'daki bir kasabada ağır beton blokları kaldıran vincin devrilmesi sonucunda 5 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.

Vinç devrilmesi sonucunda 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Kamboçya'nın Tayland sınırında bulunan Poipet kasabasındaki bir şantiyede feci bir kaza gerçekleşti.

Banteay Meanchey Emniyet Müdürü Ath Khem, yaptığı açıklamada, vincin ağır beton blokları kaldırdığı esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde çalıştırılması nedeniyle devrildiğini söyledi.

Khem, vincin yük kolunun şantiyenin yanındaki evlerin üstüne düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayda, inşaatta çalışan kimsenin yara almadığını aktaran Khem, kazanın dikkatsizlikten kaynaklandığını ifade etti. 

 
Kamboçya'nın güneyindeki Kep kasabasında inşaat halindeki bir binanın ocak ayında çökmesi sonucu 36 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralı kurtulmuştu.

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